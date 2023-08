Reddito cittadinanza: Appendino (M5s), con stop governo arreca danni al sistema economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento in cui aumentano il costo della vita e i mutui, questo governo toglie il Reddito di cittadinanza a centinaia di migliaia di persone in difficoltà in modo del tutto irresponsabile. Lo fa scaricando il peso della mala gestio su sindaci e servizi sociali e creando un danno al sistema economico: ieri Confesercenti ha denunciato che con il taglio del Rdc ci sarà 1 miliardo in meno di consumi all'anno". Lo ha detto la deputata del M5S Chiara Appendino in un'intervista a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. "Come arma di distrazione di massa, e per nascondere i propri fallimenti, la maggioranza brandisce una commissione d'inchiesta contro l'ex presidente dell'Inps Tridico nel tentativo di cercare un capro espiatorio. Ma qui le responsabilità sono soltanto loro - ha ripreso Appendino - e devono assumersele, non scappare come stanno facendo. Con il Pil in frenata, milioni di cittadini si aspettano aiuti concreti contro i rincari e chi ha perso quella rete di protezione sociale che si convochi un Cdm per ripristinarla. Invece questo Governo continua a strizzare l'occhio ad evasori e potentati. Vivono in un mondo alla rovescia" ha concluso la deputata cinque stelle. (Rin)