Pnrr: Fitto, su terza rata 47 interventi normativi e amministrativi nella fase di verifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla terza e quarta rata il governo ha dovuto svolgere un lavoro molto complesso: sono serviti 47 interventi normativi e amministrativi nella fase di verifica. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Si è intervenuti con oltre un centinaio di riunioni in presenza e online per definire con la Commissione europea le soluzioni per arrivare a una conclusione”, ha detto Fitto. (Res)