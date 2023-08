Pnrr: Fitto, su terza rata accordo con Commissione Ue su slittamento obiettivo posti letto universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver raggiunto 54 obiettivi su 55 della terza rata del Pnrr, dati alcuni dubbi interpretativi e sul lavoro fatto in precedenza, il governo ha proposto in accordo con la Commissione europea lo spostamento di un obiettivo sulla quarta rata. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Ciò ha comportato un accordo serio e costruttivo con la Commissione che ha portato alla definizione della terza rata con 18,5 miliardi di euro di pagamento e lo spostamento del 55mo obiettivo, i posti letto per gli studenti universitari”, ha detto Fitto. (Res)