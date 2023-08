Libano: premier Miqati presenta a ministri disegno di legge per prestiti in valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha presentato al Consiglio dei ministri un disegno di legge che “consente al governo di prendere in prestito valuta estera dalla Banca centrale”. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, spiegando che il disegno di legge è stato richiesto dal governatore ad interim della Banca centrale (Banque du Liban, Bdl), Wassim Mansouri. Ieri, il nuovo governatore, subentrato dopo trent'anni allo storico governatore Riad Salamé, ha chiesto "riforme radicali e un'alleanza rafforzata tra il Bdl, il parlamento e il governo". L’ex vicegovernatore ha espresso una posizione "ferma e netta", affermando che "qualunque siano le ragioni che spingono il governo a richiedere fondi alla Bdl, sono del tutto ingiustificate". Mansouri ha rifiutato categoricamente "qualsiasi studio che giustifichi l'ingerenza nella riserva obbligatoria", sottolineando che "l'unica soluzione per fermare il ricorso dello Stato alla Bdl risiede nel risanamento dei conti pubblici". Mansouri ha poi evidenziato la necessità di un approccio diverso, ponendo fine "alla pratica del pieno finanziamento statale", specificando che "non firmerà alcun esborso per finanziare il governo, indipendentemente dalle sue convinzioni e al di fuori del quadro giuridico appropriato". (segue) (Lib)