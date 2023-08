Libano: premier Miqati presenta a ministri disegno di legge per prestiti in valuta estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mansouri, "l'unica soluzione per porre fine alla dipendenza dello Stato dalla Bdl è il risanamento dei conti pubblici", aggiungendo che "non si tratta di una questione di denaro" e che "la risposta al problema non si trova all'interno del Bdl". Inoltre, il nuovo governatore ad interim ha evidenziato l'importanza della "liberalizzazione e dell'unificazione del tasso di cambio", sottolineando che "ciò significherebbe che il valore del dollaro Usa rispetto alla lira libanese sarebbe determinato dalle operazioni di mercato senza alcun intervento da parte della Bdl". "La Bdl non può da sola stabilire la politica monetaria e finanziaria in quanto deve collaborare con il governo e il parlamento, non possiamo cambiare la situazione attuale da soli", ha aggiunto Mansouri. "Attraverso il nostro sostegno alla politica dei sussidi, siamo riusciti a convincere il governo ad agire", e per tali ragioni, "c'è stata una certa ripresa dell'economia". Tuttavia, nonostante questi progressi, "il governo continua a fare affidamento sulla Bdl per i dollari, poiché la soluzione definitiva risiede in una riforma globale delle finanze pubbliche". (segue) (Lib)