Libano: premier Miqati presenta a ministri disegno di legge per prestiti in valuta estera (3)

- Lo scorso 28 luglio, il primo ministro del Libano, Najib Miqati, aveva dichiarato che non ci sarebbe stata alcuna proroga del mandato dell'attuale governatore della Bdl, Riad Salamé, e che, entro la fine del mese sarebbe stato nominato un nuovo governatore. La scorsa settimana, Miqati si era incontrato due volte con i quattro vice governatori della Bdl, Wassim Mansouri, Bashir Yakzan, Salim Chahine e Alexander Mouradian, che chiedevano la nomina di un successore e minacciavano di dimettersi in caso di vacanza. La riunione del Consiglio dei ministri, convocata il 27 luglio da Miqati per discutere della successione di Salamé, era fallita per mancato raggiungimento del quorum. Secondo informazioni del quotidiano libanese "L'Orient le Jour", ad aver boicottato la sessione sarebbero stati i ministri del movimento filo-siriano Marada, guidato dall'ex ministro dell'Interno e leader maronita Sleiman Frangieh, del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah e del gruppo parlamentare della Corrente patriottica libera (Cpl), fondato dall'ex capo di stato libanese Aoun. (segue) (Lib)