Libano: premier Miqati presenta a ministri disegno di legge per prestiti in valuta estera (4)

- Di fronte al posto vacante lo sciita Mansouri, legato al presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha assunto il ruolo di governatore ad interim, anche se tradizionalmente questo posto è riservato a un maronita. La nomina della leadership della Banca centrale segue il sistema settario di condivisione del potere, che governa anche altre posizioni di alto livello in Libano. La questione è tanto più controversa in quanto il Libano non ha un presidente della Repubblica né un governo con pieni poteri. Mansouri era stato nominato vice governatore nel 2020 dal presidente del parlamento. La sua formazione da avvocato lo aveva portato a lavorare come consulente legale del ministero delle Finanze e del Parlamento, secondo quanto riportato nella sua biografia pubblicata sul sito web della Banca centrale. (Lib)