Pnrr: Fitto, piani urbani integrati dichiarati inammissibili da Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani urbani integrati erano un obiettivo raggiunto lo scorso aprile ma successivamente la Commissione europea ne ha sancito l’inammissibilità e ciò è valso per lo stadio di Venezia mentre c’è ancora una definizione su quello di Firenze. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni del governo sulla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. È necessario “intervenire adesso su quello su cui non potremo” fare dopo, ha aggiunto Fitto. “Ne abbiamo fatto tesoro”, ha spiegato il ministro. (Res)