Campidoglio: Caudo-Biolghini (Rf), da maggioranza sforzo per sostenere persone più in difficoltà

- È stato appena approvato l'assestamento di bilancio: le notizie sono in chiaro scuro, in un contesto nazionale che sembra voler voltare le spalle alla città di Roma. Ma, in ogni caso un grande sforzo della maggioranza per sostenere le famiglie e le persone che sono in difficoltà. Così in una nota Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, consiglieri capitolini di Roma Futura. "Con l'assestamento - aggiungono - abbiamo previsto la gratuità del trasporto pubblico per tutti i giovani fino ai 18 anni. Sempre per i giovani verrà garantito un contributo per effettuare la pratica sportiva, a partire dalle famiglie con redditi più bassi. Importante anche la crescita dei fondi per gli operatori e gli educatori a sostegno dei bambini disabili che ammontano ad oltre 88 milioni di euro, un incremento di quasi 30 milioni. Un risultato importante, anche se sarebbe necessario uno sforzo ulteriore. La scuola pubblica a Roma è tornata al centro del villaggio. Ora c'è bisogno di consolidare i risultati e di adeguare i limiti che ne condizionano ancora lo sviluppo. Velocizzare le assunzioni decise lo scorso anno che sta arrivando in clamoroso ritardo, ma soprattutto incrementare già questo anno le stabilizzazioni, almeno, di altre 100 tra maestre ed educatrici. C'è bisogno di ricollegarsi alla città e ai reali bisogni dei romani e c'è bisogno di tessere nuovamente un rapporto diverso con le parti sociali e con le forze produttive della città". (segue) (Com)