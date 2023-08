Campidoglio: Angelucci-Stampete (Pd), stanziati fondi per progettazione e realizzazione nuova via Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo felici. Con l'approvazione del bilancio diamo concretezza al rilancio e alla riqualificazione di via Veneto approvata con una delibera d'indirizzo dell'Assemblea Capitolina. Lo affermano i consiglieri capitolini Pd Mariano Angelucci e Antonio Stampete, presidenti delle commissioni Turismo e Lavori Pubblici di Roma Capitale. "Sono stati stanziati infatti 250.000 euro nel 2023 per la progettazione e 2.2500.000 euro per la realizzazione. Da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato per restituire a questa meravigliosa strada il suo splendore. Insieme all' assessore Onorato e con il supporto dei comitati e delle categorie abbiamo riportato gli eventi sulla strada. Ora Grazie al lavoro della maggioranza, dell'assessora Scozzese e della Presidente della commissione bilancio Tempesta la nuova Via Veneto può diventare realtà", concludono. (Com)