Campidoglio: Pd, con variazione più risorse per servizi, verde e sociale

22 luglio 2021

- Con questa variazione di bilancio assicuriamo un aumento significativo e strutturale dei servizi ai cittadini, soprattutto in settori chiave come decoro e verde, sociale e trasporti. Oggi diamo alla città nuovi investimenti pari a 786 milioni di euro per potenziare settori importanti che hanno un impatto decisivo sulla qualità della vita delle romane e dei romani. Lo dichiara il gruppo consiliare del Pd Campidoglio. "A cominciare dal decoro. Ci saranno 53 milioni di euro in più per la cura del verde, - spiegano - che si aggiungono ai 3,5 milioni per il verde scolastico e ai 2 milioni per i servizi di diserbo stradale. Incrementiamo di 36 milioni di euro i fondi per il Dipartimento politiche sociali, potenziando l'assistenza domiciliare diretta e indiretta. Significa che potremo incrementare il numero delle persone assistite di altri 1.300 posti rispetto a quelli già raggiunti con i fondi a bilancio. Sono fondi supplementari importanti, perché sappiamo quanto in questi ultimi anni, a causa della pandemia prima e dell'inflazione ora, le necessità delle famiglie, in particolare quelle che vivono condizioni di precarietà o nel cui nucleo ci sono persone con disabilità, si siano moltiplicate. Insieme all'approvazione del Piano casa per contrastare l'emergenza abitativa, un grande risultato dell'amministrazione Gualtieri, oggi vogliamo dare concretezza alle linee programmatiche che segnano la svolta di questa consiliatura: ridurre le disuguaglianze sociali e contrastare povertà e precarietà. Per questo, insieme all'aumento dei fondi di spesa corrente per la scuola, per il trasporto pubblico locale e Atac, per la cultura e i grandi eventi, per i servizi delle Partecipate, abbiamo voluto introdurre quattro misure speciali rivolte in particolare ai più giovani, che tutta la maggioranza ha condiviso trovando il sostegno del Sindaco Gualtieri e della Giunta". (segue) (Com)