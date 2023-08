Campidoglio: Pd, con variazione più risorse per servizi, verde e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la prima misura, - prosegue il Pd Campidoglio - introduciamo per la prima volta a Roma un abbonamento gratuito per le ragazze e i ragazzi romani con meno di 19 anni per viaggiare su metro, bus e tram. Attualmente la gratuità è fino a 10 anni, mentre con questa misura prevediamo di estenderla fino a 19 anni raggiungendo 400 mila studenti delle scuole medie e superiori. E' un'iniziativa con un forte valore culturale e orientata alla sostenibilità ambientale: incentiviamo all'uso dei mezzi pubblici i più giovani, perché possano muoversi con maggiore libertà e sicurezza in città, e così aiutiamo anche il bilancio familiare. Con la seconda misura finanziamo voucher per permettere a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie a basso reddito e alle persone con disabilità, di iscriversi a palestre e centri sportivi. Vogliamo favorire così la pratica sportiva e l'accessibilità in maniera davvero universale, per promuovere benessere e socialità. Stanziamo per questa misura 2 milioni di euro. 1 milione di euro sarà destinato anche a incrementare il numero di taxi attrezzati per far viaggiare passeggeri in carrozzina. Attualmente il numero di auto bianche è ancora esiguo e con questa misura puntiamo ad aumentare il numero di auto prenotabili per chi ha esigenze di spostarsi in città. 1,5 milioni saranno invece destinati per la fornitura dei condizionatori ai nidi comunali. Infine destiniamo ulteriori 1,5 milioni di euro per la realizzazione di aree all'aperto destinate a tutte le fasce di età e in tutti i Municipi: aree ludiche, playground, aree attrezzate per la pratica sportiva", aggiungono i consiglieri. (segue) (Com)