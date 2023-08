Reddito cittadinanza: Gualtieri, serve sostegno a Comuni, servizi sociali non ce la faranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento di assestamento di bilancio "abbiamo fatto importanti investimenti sui servizi sociali, ma questo diventa molto complicato se un pezzo importante della città perde un sostegno importante e viene dirottato sui servizi sociali comunali". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Assemblea capitolina sul bilancio. "Ho sempre sostenuto che il Reddito di cittadinanza è revisionabile, ma la distinzione su occupabili e non occupabili è stata basata su criteri che non hanno riferimento con la occupabilità. Rischiamo una situazione di grande tensione e difficoltà e chiedo una correzione di rotta, si rischia di innescare una fase difficile togliendo soldi per le opere nelle periferie e per il sostegno sociale". (Rer)