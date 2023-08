© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso a Matera un intervento dei Vigili del fuoco in via Protospata per il crollo di un edificio. "Continua il lavoro delle squadre per verificare la presenza di eventuali persone coinvolte nel cedimento. Sul posto sono presenti il team Usar, cinofili ed esperti nell'uso di macchine movimento terra". Lo rendono i Vigili del fuoco su Twitter. (Rin)