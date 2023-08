Usa: spari contro scuola ebraica a Memphis, responsabile è grave dopo scontro con la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sospettato è rimasto gravemente ferito in uno scontro a fuoco con la polizia a Memphis, in Tennessee, dopo aver sparato alcuni colpi di pistola contro una scuola ebraica. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che l’uomo ha tentato di entrare all’interno della Margolin Hebrew Academy della città, senza riuscirvi, per poi sparare alcuni colpi di pistola contro l’edificio e scappare. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo l’incidente, aprendo il fuoco dopo che l’uomo è uscito dall’auto tenendo in mano la pistola. Il responsabile è stato quindi portato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. (Was)