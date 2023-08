Usa: Casa Bianca annulla decisione di Trump, sede del Comando spaziale rimarrà in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha stabilito che il quartier generale del Comando spaziale Usa, struttura interna al Pentagono responsabile per lo spazio oltre i 100 chilometri di quota, rimarranno a Colorado Springs, annullando un provvedimento inizialmente approvato dall’amministrazione Trump per spostare la sede a Huntsville, in Alabama. La notizia è stata confermata dal portavoce del dipartimento della Difesa, Pat Ryder, in una nota. “Sin dall’inizio, il Pentagono e l’Aeronautica si sono adoperati per garantire una decisione basata su dati concreti, nel rispetto della legge e delle politiche interne del dipartimento”, si legge nel comunicato, in cui viene spiegato che mantenere la sede attuale consentirà di “mantenere elevati livelli di prontezza di intervento nel dominio spaziale, durante un periodo critico per il nostro Paese”. Mantenere il quartier generale in Colorado, inoltre, consentirà alle autorità militari di “organizzare ed eseguire al meglio l’integrazione del dominio spaziale all’interno di operazioni globali, per difendere la sicurezza e gli interessi della nazione”. (Was)