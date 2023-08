© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mestre ha una sua storia industriale molto rilevante e può esprimere tantissimo anche in termini culturali. Può proporre in correlazione e in simbiosi con Venezia forme di espressione collegate all'arte contemporanea e alla multimedialità". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi a Mestre per visitare il Teatro Toniolo, il centro culturale Candiani e il M9 Museo del '900. (Rin)