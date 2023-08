Brasile: scuole a tempo pieno, governo stanzia 767 milioni di euro per il progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha promulgato, la legge che istituisce il Programma di scuole a tempo pieno, che prevede un investimento di 4 miliardi di real (767 milioni di euro) per aumentare il numero di iscritti con questa modalità. L'obiettivo è raggiungere, entro il 2026, circa 3,2 milioni di iscritti. La misura – riferisce il governo - mira a raggiungere uno degli obiettivi del Piano nazionale di educazione: offrire istruzione a tempo pieno in almeno il 50 per cento delle scuole pubbliche, in modo da intercettare almeno il 25 per cento degli studenti della scuola dell'obbligo. Oggi la percentuale di scuole a tempo pieno nel Paese è del 22,4 e il numero di iscritti il 15,1 per cento. "Senza pari opportunità per tutti non si può parlare di meritocrazia. Il merito di una persona non si misura dalla quantità di denaro e privilegi che ha. Con pari opportunità e accesso a un'istruzione pubblica di qualità, tutti lasciano la linea di partenza fianco a fianco, a parità di condizioni", ha affermato il presidente Lula. "È con l'universalizzazione dell'accesso all'istruzione pubblica, e con il miglioramento della qualità dell'insegnamento, che si pongono le basi di una società più consapevole, più giusta e meno diseguale", ha aggiunto il capo dello stato. (segue) (Brb)