Myanmar: Usa preoccupati per proroga stato di emergenza, regime prolunga la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per la proroga dello stato di emergenza da parte del regime militare al potere in Myanmar. Lo dichiara il dipartimento di Stato in un comunicato, sottolineando che il Paese sprofonda “nella violenza e nell’instabilità”. Dal colpo di stato di due anni e mezzo fa, il regime militare ha effettuato centinaia di attacchi aerei e bruciato decine di migliaia di case, denuncia Washington, aggiungendo che più di 1,6 milioni di persone si ritrovano sfollate. “La brutalità e il disprezzo del regime per le aspirazioni democratiche del popolo birmano continuano a prolungare la crisi”, prosegue la nota. Gli Usa continueranno a lavorare con i partner e gli alleati per far sì che il regime risponda delle sue azioni e a impegnarsi perché i sopravvissuti abbiano giustizia e il Paese un futuro democratico. Washington, infine, ribadisce la richiesta di porre fine alle violenze, rilasciare le persone ingiustamente detenute e consentire l’accesso dell’assistenza umanitaria senza ostacoli. (segue) (Was)