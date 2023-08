Sudafrica-Giappone: ministro Esteri Hayashi incontra imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, giunto ieri a Pretoria, in Sudafrica, ha iniziato la sua visita incontrando una rappresentanza di imprenditori sudafricani. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri del Giappone. Hayashi, si legge nella nota, ha avuto un franco scambio di opinioni sull’attuale situazione economica del Paese africano e anche sulla situazione internazionale, toccando anche la questione dell’Ucraina. Il rappresentante di Tokyo ha affermato che il Giappone, in qualità di “partner che cresce insieme”, continuerà a cooperare con il Sudafrica per sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento, costruendo costantemente collegamenti tra imprese. (segue) (Git)