Sudafrica-Giappone: ministro Esteri Hayashi incontra imprenditori (2)

- Durante la visita, che si concluderà oggi, Hayashi incontrerà anche rappresentanti di governo. Quella in Sudafrica è la quarta tappa di un viaggio ufficiale in sei Paesi dell'Asia e dell'Africa teso a promuovere il dialogo e la cooperazione tra Tokyo e il Sud globale. Il viaggio del ministro proseguirà poi in Uganda ed Etiopia, prima del rientro a Tokyo, in programma il 4 agosto. Nei giorni scorsi Hayashi ha già fatto tappa in India, Sri Lanka e Maldive: in India Hayashi è intervenuto al Forum Giappone-India e ha partecipato al 15mo dialogo strategico bilaterale con l'omologo Subrahmanyam Jaishankar. Il 29 luglio Hayashi ha visitato lo Sri Lanka, dove è stato ricevuto dal presidente Ranil Wickremesinghe, dal primo ministro Dinesh Gunawardena e dall'omologo Ali Sabry. Il ministro giapponese ha visitato poi le Maldive, dove ha incontrato i ministri degli Esteri e della Difesa, Abdulla Shahid e Mariya Ahmed Didi rispettivamente. (Git)