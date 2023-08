India: scontri musulmani-indù nell’Haryana, cinque morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell’Haryana, nell’India del nord, è stato istituito nel 1966 con capitale Chandigarh. Faridabad è però la città più grande, mentre Gurgaon (o Gurugram), satellite di Nuova Delhi, è il centro finanziario. L’Haryana ha una popolazione di circa 25 milioni di abitanti, in maggioranza induisti (87 per cento); la minoranza più cospicua (sette per cento) è quella islamica. L’hindi è la lingua più parlata (87 per cento), seguita dal punjabi (dieci per cento). L’economia è costituita per il 52 per cento dai servizi, per il 30 dall’industria e per il 18 dall’agricoltura, grazie alla pianura del fiume Yamuna. Nei servizi prevale l’intermediazione immobiliare e finanziaria; seguono il commercio e la ricettività. Il settore industriale più sviluppato è quello manifatturiero (specialmente automobilistico), seguito da quello delle costruzioni. L’agricoltura è praticata soprattutto da coltivatori proprietari, che producono grano, orzo, canna da zucchero, cotone e semi oleosi. Nello Stato si trovano siti precedenti l’antica Civiltà della valle dell’Indo (3300-1300 a.C.). (Inn)