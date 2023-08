Legge bilancio: Landini (Cgil), il governo fa cassa con i poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Cgil Maurizio Landini, in una intervista alla "Stampa" boccia la politica della maggioranza: "Il sindacato non è un partito di opposizione. In vista dell'autunno siamo pronti a confrontarci sulla legge di bilancio. Ma se non otterremo risposte lotteremo con tutti i mezzi democratici previsti dalla Costituzione, fino allo sciopero generale". Da parte di Landini il richiamo alla Costituzione risuona anche nella battaglia per il salario minimo: "Chiediamo di applicare l'articolo 39 che prevede l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi firmati dai sindacati rappresentativi. Questo presuppone una legge sulla rappresentanza, che stabilisca quali sono le organizzazioni che hanno effettivamente il diritto di firmare i contratti, in modo da escludere i sindacati finti, quelli che stipulano gli accordi 'pirata' a danno dei lavoratori. Non deve essere l'imprenditore a scegliersi l'interlocutore, devono essere i lavoratori a stabilire chi li rappresenta". "Poi - aggiunge - ai contratti collettivi stipulati con queste garanzie bisogna dare forza di legge. E in questo ambito è giusto fissare anche una soglia minima per la paga oraria". Landini non si nasconde che "al momento ci sono contratti, anche firmati da noi, che fissano salari al di sotto dei 9 euro all'ora". Sono 3 milioni e mezzo i lavoratori costretti ad accontentarsi di meno; il segretario della Cgil dice che "è un'urgenza assoluta" fissare un minimo dignitoso, in particolare in un momento in cui l'inflazione erode il potere d'acquisto delle fasce sociali più deboli; e aggiunge che "i contratti collettivi che stabiliscono garanzie minime per i lavoratori, non solo per quanto riguarda la parte economica ma anche quella normativa, devono avere forza di legge a tutela di tutti, non solo di chi è in condizioni formali di lavoro dipendente ma anche delle cosiddette partite Iva". (segue) (Com)