Legge bilancio: Landini (Cgil), il governo fa cassa con i poveri (2)

- Il leader della Cgil avverte che il sindacato non accetterà che nella prossima legge di bilancio dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza si decidano "altri tagli per fare cassa sulla povertà", e mette le mani avanti su quelli che definisce "i finti tavoli di confronto col governo": finora, spiega, "non c'è stata alcuna trattativa. Il governo ci convoca e ci comunica le sue decisioni, senza negoziare, come è successo il 30 aprile quando ci hanno fatto sapere che dal primo maggio tornavano i voucher e venivano estesi i contratti di lavoro precario". Abolire il reddito di cittadinanza, osserva il segretario, colpisce più il Sud che il Nord, mentre la cosiddetta autonomia differenziata "divarica il Paese". Landini afferma infine che quanto sta facendo il governo nei confronti del Sud "è doloso, anzi peggio. Un governo che assimila le tasse al pizzo mafioso e contemporaneamente depenalizza l'evasione fiscale, anziché combattere l'illegalità, il lavoro nero e la criminalità organizzata, lancia un messaggio alle persone e alle regioni più svantaggiate del Paese, come a dire: arrangiatevi ognuno per conto suo, fate i furbi, e tanto per cominciare non pagate le tasse". (Com)