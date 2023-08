Usa: Trump su assalto al Congresso, potrei essere incriminato in qualsiasi momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato di aspettarsi “da un momento all’altro” una nuova incriminazione ai suoi danni, nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che una nuova incriminazione da parte dell’ufficio di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal governo per coordinare le indagini sull’ex presidente, potrebbe arrivare “in qualsiasi momento: l’ennesimo tentativo di insabbiare la corruzione e le estorsioni di Joe Biden e della sua famiglia”. In precedenza, è stato lo stesso Trump a confermare di aver ricevuto una lettera dall’ufficio di Smith, informandolo di essere coinvolto nelle indagini sull’assalto al Congresso. (Was)