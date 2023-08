Campidoglio: approvato il bilancio, più fondi per diserbo e trasporti, mezzi gratis per i giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta stanzia 53 milioni in più per la cura del verde a Roma. Si sommano ai 3,5 milioni aggiuntivi per il verde scolastico e ai 2 milioni in più sul diserbo stradale. Vengono allocati ulteriori 36 milioni per i servizi sociali per portare a 1.300 i posti di accoglienza per i senzatetto nel triennio. Vengono stanziati 90 milioni in più per portare a 622 milioni il contratto di servizio di Atac. Sono stati allocati 5 milioni di euro in più per i Servizi per la mobilità: integrano le risorse giubilari per la manutenzione dei tram e delle metropolitane. Tra le voci di spesa sono contemplati 14 milioni di euro per gli apparecchi destinati a consentire un numero di passaggi limitato, nella Ztl fascia verde, a chi possiede i veicoli più inquinanti. Si aggiungono 4 milioni in tre anni per migliorare il servizio di trasporto disabili. (segue) (Rer)