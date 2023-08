Campidoglio: approvato il bilancio, più fondi per diserbo e trasporti, mezzi gratis per i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono confermati gli aumenti della tassa di soggiorno. I rincari vanno dal 50 al 71 per cento nell’extra alberghiero dove si passa dai 3,5 euro ai 6 euro per bed and breakfast e case vacanza, e dai 2 ai 3 euro nelle aree campeggio e villaggi. Negli hotel punte di 10 euro al giorno per l’extralusso. Nell’ambito delle modifiche richieste dalla maggioranza consiliare sono stati stanziati 10 milioni di euro per consentire ad Atac di emettere, a un costo tra i 30 e i 50 euro l’anno, una tessera destinata ai ragazzi fino a 18 anni che consente di utilizzare tutta la rete del trasporto pubblico gratuitamente. Sono erogati 2,1 milioni di euro per l’emissione di buoni destinati ai giovani delle famiglie a basso reddito affinché possano accedere ad attività sportive presso gli impianti comunali. È allocato un milione di euro per i tassisti che vorranno dotare le auto di pedane per disabili. Ancora: 1,5 milioni di euro in più sono destinati alla sistemazione di aree ludiche e attrezzature sportive nei parchi di quartiere e altrettanti 1,5 milioni di euro in più saranno erogati per l’installazione o il potenziamento di impianti di climatizzazione negli asili nido comunali. (Rer)