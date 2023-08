Campidoglio: Angelucci (Pd), con approvazione bilancio parte riqualificazione via Walter Tobagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l' approvazione del bilancio parte il progetto di riqualificazione di via Walter Tobagi che dovrà essere completato entro il 2025. È stato un lavoro lungo e difficile e per questo ringrazio l'assessore alla mobilità Patanè, il presidente della commissione mobilità Zannola, il dipartimento e l'agenzia per la mobilità con i quali abbiamo fatto un lavoro progettuale enorme. Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci del Pd. "La nuova via Tobagi - aggiunge - riqualificherà un intero quadrante della città tra il V e il VI municipio, con nuovi marciapiedi per collegare Tor Tre Teste alla fermata della metro c Torre Maura e una pista ciclabile dalla fermata della metro al parco di Tor Tre Teste. Una totale rigenerazione del tratto tra via di Casa Calda e via Casilina nel VI municipio per un importo totale di oltre 9 milioni di euro. Saranno inoltre messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali, proprio in un tratto di strada che è stato spesso oggetto di incidenti stradali, dove è presente una scuola, una chiesa e un punto luce Save the Children . La nostra Amministrazione, a partire dal Sindaco Gualtieri, dimostra con i fatti che le grandi opere per la città si possono e si devono realizzare anche fuori dal centro". (Com)