Pnrr: Gualtieri, ok revisione ma non bloccare o rallentare opere avviate in periferie

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul Pnrr "sono sempre stato pienamente consapevole di un tagliando a metà strada per ricalibrare le misure, sono e siamo a disposizione del governo per riorganizzare le risorse. È normale che il Pnrr si riveda, fa bene il governo a farlo come stanno facendo altri Paesi in Europa. Non c'è da parte nostra alcuna pregiudiziale. Sarebbe però un errore cancellare in modo lineare misure sulle periferie come i Piani urbani integrati". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Assemblea capitolina. "Roma su questo è in anticipo sulle scadenze del Pnrr, gli appalti sono aggiudicati e stiamo chiudendo i contratti con tutte le ditte. Con il massimo rigore istituzionale dico al governo che non si possono definanziare, spostando il finanziamento su altre voci ancora non precisate, opere in corso di realizzazione perché si rischia di rallentare interventi molto importanti per il territorio e per le periferie", ha concluso. (Rer)