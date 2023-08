Campidoglio: Pd, con variazione più risorse per servizi, verde e sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa manovra sociale, che si aggiunge alle risorse già previste nella variazione di bilancio, vogliamo iniziare un'azione di investimento e restituzione alla città di risorse utili a migliorare la qualità della vita, a cominciare dalle generazioni più giovani. Oggi questa Amministrazione, grazie al lavoro serio e responsabile svolto sui conti e sul recupero dell'evasione, sta dando stabilità e continuità ai servizi. Come maggioranza, nelle commissioni e in Aula, continueremo a dare sostegno a questa azione per offrire più decoro e più servizi alla città, e per rilanciare la richiesta del Sindaco e Giunta al Governo dei fondi che spettano alla Capitale per le sue funzioni fondamentali (130 milioni di euro) e per nuovi investimenti resi possibili dall'uso virtuoso che Roma sta facendo delle risorse del Pnnr. Roma e i romani hanno diritto a fondi proporzionati a competenze e funzioni svolte dalla Capitale", concludono. (Com)