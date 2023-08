Campidoglio: Celli-Angelucci-Converti, nuove risorse per migliorare qualità vita nel Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'assestamento di bilancio approvato oggi dall'Assemblea capitolina, "la nostra amministrazione risponde concretamente alle esigenze e alla richiesta di scuole decorose, strade sicure, parchi e spazi verdi all'aperto dignitosi nel Municipio VI. Con un lavoro puntuale della maggioranza consiliare, in sinergia con l'assessorato e alla commissione competente, e raccogliendo le istanze provenienti dal Municipio, sono state inserite e previste in bilancio risorse che permetteranno di realizzare opere e interventi in diversi punti del territorio municipale. L'obiettivo primario è lavorare quotidianamente per garantire la qualità della vita in ogni parte della città, migliorando e rafforzando i servizi rivolti a tutte le fasce d'età, ricucendo così le distanze tra i quartieri di periferia e il centro". Ad affermarlo in una nota congiunta la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e i consiglieri Mariano Angelucci e Nella Converti. (Com)