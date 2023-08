Venezuela: Commissione elettorale, oltre tremila seggi per le primarie dell’opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione Nazionale Primaria, Jesús María Casal, ha annunciato che saranno allestiti 3.106 seggi elettorali per le primarie organizzate dall’opposizione nel Paese, il prossimo 22 ottobre. Le elezioni serviranno per stabilire chi dovrà sfidare Nicolás Maduro alle presidenziali del 2024. Casal ha spiegato in una conferenza stampa che Zulia, lo Stato con il maggior numero di elettori in Venezuela, avrà 360 seggi, seguito dallo Stato di Miranda (che comprende quattro dei cinque comuni che compongono la città di Caracas) con 242 seggi. Sono 397.108, infine, i cittadini venezuelani iscritti all'estero per votare alle primarie.(Vec)