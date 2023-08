Brasile-Arabia Saudita: conclusa missione ministro Agricoltura Favaro a Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è il più grande esportatore di pollo al mondo e uno dei pochi paesi che mantiene lo status di Iaap-free, secondo l'Organizzazione mondiale per la salute animale. Nel corso della missione il ministro Favaro ha tenuto un incontro bilaterale con il ministro dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura dell'Arabia Saudita, Abdulrahman Abdulmosen A. Al-Fadley. La delegazione ha anche incontrato i rappresentanti di Sabic Agri-Nutrients e della Compagnia saudita per gli investimenti nell'agricoltura e nell'allevamento (Salic). La delegazione brasiliana si sposterà ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove domani si svolgera una visita ufficiale con l'obiettivo di "promuovere il programma per l'intensificazione della produzione alimentare sostenibile e l'espansione delle partnership tecniche e commerciali" Il programma prevede un seminario di lavoro e incontri con diversi fondi di investimento. La delegazione di ministero rimarrà negli Emirati fino a mercoledì 2 agosto. (Brb)