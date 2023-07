© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli ha indetto una conferenza stampa in occasione dell’incontro con il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, l’assessore del comune di Civitavecchia Francesco Serpa, il responsabile delle relazioni istituzionali locali dell’Enel Gaetano Evangelisti, le rappresentanze sindacali e associazioni di categoria, per un resoconto della riunione inerente all’istituzione del Comitato di Coordinamento, ex art. 24 bis del Dl 50/22, per la riconversione della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord e Civitavecchia.Civitavecchia, Molo Vespucci snc, sede dell’Autorità di sistema Portuale a Civitavecchia (ore 12)- L’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, alla Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, partecipa alla cerimonia di apertura del “470 European Trophy & World Master’s cup 2023”Bracciano, piazza IV Novembre (ore 18:30)- L’assessore all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, partecipa alla cerimonia di apertura del “470 European Trophy & World Master’s cup 2023”Bracciano, piazza IV Novembre (ore 18:30)(Rer)