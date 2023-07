Brasile-Arabia Saudita: industria di armi brasiliana Taurus firma accordo con la saudita Scope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria brasiliana di armi Taurus ha firmato un accordo con saudita Scope Defence Trading per studiare la possibilità di aprire una fabbrica in Arabia Saudita. La partnership è stata siglata a margine della riunione del Forum di investimento Brasile-Arabia Saudita organizzato dalla Federazione delle industrie dello stato di San Paoli, in corso nella città brasiliana. Oltre che sull'avvio delle produzioni, il documento prevede anche la vendita di nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, che comprende Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Oman. Taurus e Scopa avranno 12 mesi di tempo per redigere un business plan aziendale dove definire anche le condizioni di partecipazione di ciascuno. Il progetto fa parte del piano Saudi Vision 2030, che copre diversi fronti del progresso economico. L'evento della Fiesp ha contato con la partecipazione del vice presidente della Repubblica, Geraldo Alckmin, e del governatore di San Paolo, Tarcisio de Freitas, oltre al ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, Khalid A. Al-Falih. "Comprendiamo che questa regione ha attualmente il maggior interesse nel trasferimento di tecnologie per la fabbricazione di armi leggere. Questa partnership ci ha sorpreso positivamente per l'agilità nella conduzione del business", ha dichiarato l'amministratore delegato di Taurus, Salesio Nuhs. L'Arabia Saudita è nella lista dei 5 Paesi che spendono di più al mondo per Difesa e armamenti. (Brb)