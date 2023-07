Brasile-Arabia Saudita: governo intende rafforzare relazioni commerciali con Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile intende rafforzare le relazioni commerciali con l'Arabia Saudita. Lo ha detto il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, industria, commercio e servizi del Brasile, Geraldo Alckmin, nel corso del suo intervento al del Forum di investimento Brasile-Arabia Saudita organizzato dalla Federazione delle industrie dello stato di San Paolo, in corso nella città brasiliana. Secondo Alckmin, l'agroindustria brasiliana, uno dei principali motori dell'economia del Paese, potrebbe trarre grandi vantaggi da relazioni più strette con gli arabi, grazie all'elevata capacità di produzione e di esportazione di fertilizzanti dell'Arabia Saudita. "Non c'è agricoltura senza fertilizzanti e l'Arabia Saudita è un produttore ed esportatore di fertilizzanti molto importante per il Brasile e possiamo far crescere ancora di più questa buona partnership", ha affermato il vicepresidente, evidenziando che anche energia e mercato automobilistico sono aree di reciproco interesse tra i paesi. Nel suo discorso, Alckmin ha anche ribadito la volontà del Brasile di sfruttare le sue riserve naturali di litio per sviluppare un'industria per la produzione di batterie per auto ibride ed elettriche. Per il vicepresidente si tratta dell'ennesima rotta tecnologica che il Paese intende aprire e che attende investimenti internazionali per accelerarla. (Brb)