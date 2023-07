Brasile: scuole a tempo pieno, governo stanzia 767 milioni di euro per il progetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Camilo Santana, ha sottolineato che l'insegnamento a tempo pieno garantisce una serie di vantaggi. Santana ha citato la maggiore possibilità di entrare nelle università, il più alto tasso di occupazione nel mercato e una remunerazione più alta, oltre che la riduzione dei tassi di violenza giovanile e la riduzione dell'evasione, dell'abbandono scolastico e dell'insuccesso scolastico. "Un giovane adolescente che sta a scuola tutto il giorno, per me, è una delle più grandi politiche di prevenzione che possiamo attuare, di fronte alla violenza e ai problemi di sicurezza pubblica in questo Paese", ha evidenziato Santana. (Brb)