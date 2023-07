Campidoglio: Angelucci-Tempesta (Pd), da tassa di soggiorno a rimodulazione della Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'assestamento di Bilancio "è stato fatto un lavoro importante sul turismo e per questo ringraziamo il sindaco Gualtieri, la vicensindaco Scozzese, gli staff e tutti gli uffici per aver portato avanti questo importante lavoro. Per la prima volta sull'emendamento troveremo la destinazione di quota parte dei fondi che entrano attraverso l'applicazione della tassa di soggiorno per il miglioramento del decoro, dell'accoglienza e della vivibilità". Lo dichiarano i consiglieri P Mariano Angelucci e Giulia Tempesta, presidenti della Commissione Turismo e Bilancio di Roma Capitale. "Accompagnato a questo emendamento - aggiunge - abbiamo votato un odg che implicherà l'avvio di un tavolo con l'assessore al Turismo Onorato, con il quale stiamo portando avanti un lavoro importante, e le associazioni di categoria per individuare insieme le modalità migliori di impego delle risorse. Con l'obiettivo di rilanciare e migliorare l'offerta turistica della capitale abbiamo presentato anche altri quattro ordini del giorno: uno per l'applicazione da parte del Governo del Ciu, previsto per norma di legge, che ci consentirà di evitare l'aumento della tassa di soggiorno, l'altro sull'occupazione di suolo pubblico per gli alberghi, affinché possano occupare gli spazi antistanti gli hotel al fine di consentire migliori servizi ai turisti. Con il terzo ordine del giorno chiediamo alla Giunta di aprire un'interlocuzione con il Governo per una rimodulazione della Tari, prevedendo una differenziazione della tariffa in ambito alberghiero, in particolare distinguendo le parti dell'albergo che generano o meno reddito. Infine chiediamo la possibilità di applicare la legge nazionale, che già esiste, per l'istituzione di zone franche per il quadrante Esquilino-Termini-Castro Pretorio, questo aiuterebbe l'opera di rigenerazione che abbiamo già avviato. Tra le varie voci stanziamo in totale 21 milioni di cui 1,5 milioni per i nuovi punti di informazione turistica e 16,8 milioni dedicati al decoro città", concludono. (Com)