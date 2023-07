Campidoglio: approvato il bilancio, più fondi per diserbo e trasporti, mezzi gratis per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

È stato approvato con 26 voti della maggioranza in Assemblea capitolina l'assestamento di bilancio del Campidoglio. Nove voti contrari sono stati espressi dal centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Unione di Centro Forza Italia) e quattro sono stati gli astenuti del Movimento 5 stelle, Italia viva e Lista civica Calenda. Per il triennio 2023-2025 sono stati recuperati 453 milioni che portano a 789 milioni la spesa corrente e 233 milioni sul capitolo degli investimenti. "Stiamo parlando di un miliardo di spese aggiuntive che sono dispiegate sul decoro, sulla accessibilità e su tutti i servizi necessari al miglioramento della città", ha detto il sindaco Roberto Gualtieri. "Ringrazio l'iniziativa dell'Aula che consente un utilizzo quasi gratuito dei mezzi pubblici per i giovani. È un investimento significativo per una idea di città fondata sulla mobilità sostenibile. Così come ringrazio per l'iniziativa di stanziare fondi per le pedane per disabili nei taxi e per tutte le altre proposte arrivate dal consiglio", ha aggiunto.