Campidoglio: Sce, approvate misure di giustizia sociale e sostegno al reddito

- Con l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio da parte dell'Assemblea capitolina, sono state varate una serie di misure di sostegno alle famiglie e ai settori più fragili della popolazione. Ciò avviene in un contesto sociale che si aggrava a causa dell'aumento generalizzato del costo della vita, in particolare dei prodotti alimentari ed energetici, e delle politiche governative che accrescono le diseguaglianze, come la sospensione del reddito di cittadinanza. Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista. "Tra gli elementi di novità previsti dalla manovra voluta dalla maggioranza, da rimarcare in primo luogo la possibilità di utilizzare gratuitamente i trasporti pubblici a Roma per tutti i giovani fino ai 18 anni, che costituisce un aiuto concreto alle famiglie e un passo in direzione di una mobilità più sostenibile. Grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro vi sarà un risparmio notevole per i genitori, soprattutto per i nuclei familiari più numerosi e quelli con redditi più bassi. Per ragazze e ragazzi la gratuità sarà un incentivo all'utilizzo del mezzo pubblico, che è uno strumento essenziale per ridurre le emissioni e contrastare il cambiamento climatico. Sempre nell'ambito dei trasporti un'altra misura riguarda la richiesta di un fondo per l'adeguamento di un maggior numero di taxi per il trasporto disabili, affinché possano fornirsi di pedane per le carrozzine", spiega. (segue) (Com)