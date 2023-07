Campidoglio: Caudo-Biolghini (Rf), da maggioranza sforzo per sostenere persone più in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incremento della tassa di soggiorno, invece, per noi di Roma Futura non è un assalto al turista, ma una manovra di redistribuzione di risorse che aiuti a ridurre le disuguaglianze presenti nella Capitale e che rischiano di acuirsi. Per questo, abbiamo chiesto alla maggioranza di votare degli ordini del giorno che chiedono all'amministrazione di orientare parti delle risorse su due fronti: verso le case famiglia per adeguare le rette, che non sono state adeguate e verso i servizi ai turisti, con la realizzazione dei punti informativi e deii bagni pubblici anche negli itinerari fuori dalle Mura Aureliane. Inoltre, un altro odg chiede di rendere gratuiti per tutti gli autobus notturni. Di notte, a Roma è difficile muoversi: la sospensione della rete della metro, la difficoltà di trovare taxi e la ristrettezza delle aree in sharing sono tutti fattori che chiedono provvedimenti per facilitare il ritorno a casa delle persone, delle famiglie e delle donne. Rendere gratuito il servizio notturno è un riconoscere i disagi che i romani vivono ogni giorno. Disagi che sono determinati non solo dell'insufficienza delle infrastrutture di trasporto, ma anche dai necessari e importanti lavori di manutenzione della metro e dei tram che questa amministrazione sta producendo. Possiamo essere contenti, ma c'è bisogno di far emergere con più forza la portata innovativa dell'amministrazione Gualtieri. Questo è l'appello che facciamo a tutta le forze di maggioranza", concludono. (Com)