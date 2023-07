Campidoglio: Gualtieri, ascolto e dialogo su bilancio, proseguirà in prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Nei prossimi mesi "Roma si giocherà tutto e su questo siamo aperti al contributo di tutti. Ringrazio l'Aula e tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro che ci consente l'approvazione nei tempi previsti di un atto fondamentale per tutta la città. Ringrazio tutta la giunta e la vicesindaco. Abbiamo cercato il più possibile di ascoltare e questo ascolto proseguirà per i prossimi mesi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Assemblea capitolina. (Rer)