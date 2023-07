Campidoglio: Tempesta (Pd), variazione dà più risorse a servizi e aiuto ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa variazione di bilancio mettiamo in campo un vero piano di sviluppo e di crescita della città, grazie ad uno sforzo concreto nella lotta all'evasione e ad un lavoro responsabile sui conti. Così Giulia Tempesta, presidente del Pd romano e della Commissione capitolina Bilancio. "È una manovra che ci permette di dare stabilità ai servizi e di rilanciare gli investimenti grazie ad una solida programmazione triennale dei contratti di servizio delle Società Partecipate, cioè dei servizi principali che servono alla città e ai cittadini. Abbiamo complessivamente previsto - aggiunge - un maggiore stanziamento di risorse pari a 789 milioni nel prossimo triennio per quanto riguarda la parte corrente e 233 milioni di investimenti che assicurano un aumento significativo e strutturale dei servizi ai cittadini, soprattutto in settori chiave come decoro e verde, scuola, sociale e trasporto pubblico. Ma al centro per noi resta la riduzione delle disuguaglianze sociali". (segue) (Com)