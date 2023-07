Regno Unito-Russia: nuove sanzioni del governo contro persone coinvolte in condanna Kara-Murza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In realtà, ha coraggiosamente detto la verità sull'invasione illegale dell'Ucraina da parte di Putin”, precisa ancora la nota di Londra. Il ministro degli Esteri James Cleverly ha dichiarato: “Il rigetto dell'appello di Vladimir Kara-Murza in seguito alla sua condanna con false accuse mette in luce la depravazione del regime russo e il suo totale disprezzo per i diritti umani e la libertà di espressione. Oggi abbiamo sanzionato sei persone collegate al suo caso, inviando un messaggio chiaro che il Regno Unito non tollererà questo trattamento di uno dei suoi cittadini. Continueremo a sostenere il signor Kara-Murza e la sua famiglia, che ha lavorato instancabilmente per cercare di ottenere il suo rilascio. Chiedo alla Russia di rilasciarlo immediatamente e senza condizioni”. Le sanzioni prevedono il divieto di recarsi nel Regno Unito e il congelamento dei beni. (Rel)