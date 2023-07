Usa: elezioni 2024, sostegno schiacciante per Trump nei sondaggi sulle primarie repubblicane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conservato un netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti alle primarie del Partito repubblicano, in vista delle elezioni del prossimo anno. In un sondaggio condotto dal “New York Times” insieme al Siena College di Loudonville, New York, il 54 per cento dei partecipanti ha dichiarato di sostenere Trump, il quale ha quindi un vantaggio di ben 37 punti rispetto al governatore della Florida, Ron DeSantis, secondo in classifica con il 17 per cento. Nessuno degli altri candidati repubblicani alla Casa Bianca ha superato il tre per cento. L’ex vicepresidente Mike Pence, ha conquistato solo tre punti percentuali, così come il senatore Tim Scott, della Carolina del Sud, e l’ex governatrice Nikki Haley, ex rappresentante permanente degli Usa alle Nazioni Unite. L’imprenditore Vivek Ramaswamy e l’ex governatore del New Jersey, Chris Christie, hanno conquistato solamente il due per cento. In particolare, DeSantis ha registrato una performance non soddisfacente tra i cittadini di età superiore a 65 anni e tra i non laureati, tra i quali il Partito repubblicano ha storicamente più sostenitori. In un ipotetico testa a testa, Trump avrebbe la meglio su DeSantis con il 62 per cento dei voti a favore. (Was)