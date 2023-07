Brasile-Arabia Saudita: conclusa missione ministro Agricoltura Favaro a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi, 31 luglio, la missione del ministero dell'Agricoltura in Arabia Saudita. La visita ufficiale della delegazione guidata dal ministro Carlos Favaro ha consentito progressi nelle partnership tecniche e commerciali per l'agricoltura brasiliana. Lo riferisce una nota del ministero. Al termine degli incontri è stata annunciata la formazione di un gruppo di lavoro tra Brasile e Arabia Saudita per strutturare la partnership tra i paesi per la creazione di quello che viene definito il "più grande programma di produzione alimentare sostenibile al mondo". Il programma, sviluppato dal ministero brasiliano mira a convertire i pascoli a bassa produttività in aree coltivabili. Tra i temi al centro dei negoziati di Riad anche quelli sulla salute degli animali. In quest'ambito l'Arabia Saudita ha concesso l'autorizzazione all'esportazione delle capre brasiliane. Nel corso degli incontri si è discusso anche delle trattative per la regionalizzazione del protocollo sanitario dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap), in caso di rilevamento di focolai negli allevamenti commerciali. (segue) (Brb)