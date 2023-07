Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Proietti, segretario regionale Uil, ha ribadito “la forte necessità della popolazione laziale di ricostituire questo fondo ‘tagliatasse’, imprescindibile, visto che i nostri concittadini sono i maggiormente tassati di tutta la Nazione”. Sul trasporto pubblico locale, Proietti ha invitato la Giunta ad adottare tariffazioni differenziate, come già avviene in altre regioni, tra residenti e non residenti. In generale, il rappresentante della Uil ha auspicato un appropriato rifinanziamento dei fondi per il sociale e per il sostegno alle fasce meno abbienti della popolazione. Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio, preso atto dell’impossibilità di mantenere gli impegni degli anni precedenti per evidenti problemi finanziari della Regione, ha auspicato interventi per la riduzione delle tasse e per il sociale nella prossima legge di Stabilità, soprattutto con riferimento ai servizi sanitari. Mentre Stefano Bigiotti, vicepresidente Anci Lazio, ha aperto gli interventi dei rappresentanti delle associazioni degli enti locali, esprimendo “piena soddisfazione per la proposta legislativa, perché conferma le progettualità, le iniziative già intraprese con la Regione Lazio”. Per gli interventi futuri, Bigiotti ha garantito la massima disponibilità dell’Anci a collaborare per l’attuazione degli interventi “che stanno a cuore agli enti locali, in materia di sicurezza urbana, cultura e sviluppo economico”. (segue) (Rer)