Lazio: sindacati "rifinanziare fondo tagliatasse", assessore Bilancio assicura in legge stabilità (6)

- Nella sua replica, l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha spiegato che “è stato saltato un primo ostacolo, quello della parifica della Corte dei Conti per il 2021, abbiamo quasi concluso il tavolo tecnico con il Mef sul disavanzo sanitario, con la quasi certezza che ci verrebbero restituite alcune risorse da utilizzare per una variazione di bilancio”. Con riferimento al fondo "tagliatasse", l’assessore ha detto che “è quasi impossibile pensare di poter stanziare 300 milioni di euro per il 2023. Destineremo al fondo le risorse che sarà possibile reperire e inizieremo un percorso che ci consentirà, durante la legislatura, di arrivare alla soluzione più vicina possibile alle richieste”. Ferma restando la volontà di rimuovere definitivamente le addizionali regionali, Righini ha poi indicato le priorità nei primi interventi: “Nel momento in cui dovremo fare delle scelte – ha concluso l’assessore – partiremo da chi ha più bisogno, declinando le misure su alcune questioni, quali il numero dei componenti il nucleo familiare, la presenza di persone con invalidità, soggetti fragili e anziani”. (Rer)