Decreto Pa bis: Boschi (Iv), inutile per cittadini e utile ad amici degli amici

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Con questo decreto siamo 31 decreto legge e 25 fiducia dimostrano l'assenza di visione e l'incapacità di proporre un programma organico di riforme. Non si affrontano i nodi veri della pubblica amministrazione. Dove sono finite le campagne della destra sulla sburocratizzazione? Dopo quasi un anno di governo non si è fatto nulla". Lo ha detto la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi annunciando il voto contrario al decreto Pa bis, per poi aggiungere: "Con un Paese diviso in due a causa dei trasporti, del caldo, degli eventi calamitosi, con un aumento della benzina storico, altro che eliminazione delle accise, la priorità del governo è mettere le mani sul centro sperimentale di cinematografia, che vuole decapitare dagli attuali vertici ricorrendo a una norma straordinaria, come ha fatto con Aifa, Inail, il teatro San Carlo. Del resto è stato chiaro da subito l'approccio sulla cultura: basti pensare alla cancellazione della 18app, risorse che il governo Renzi aveva stanziato per la formazione e la cultura dei ragazzi, per comprare libri, quelli che per il ministro Sangiuliano basta sfogliare senza leggerli. Un provvedimento privo di contenuti e ricco di assunzioni. Quelle stesse assunzioni che il ministro della Cultura voleva effettuare con un emendamento ritirato, grazie al lavoro delle opposizioni, e che rispunterà dalla finestra. Un governo che va oltre lo spoil system: si allontanano persone competenti, che sono nell'ambito della pubblica amministrazione per professionalità e senso delle istituzioni, per sostituirle con persone di propria fiducia, a cui si chiede di più la tessera di partito che il curriculum. Solo assunzioni senza alcun concorso. Non possiamo dare il segnale che ad essere scelti non sono i migliori, le eccellenze. L'idea di meritocrazia di questo governo si è limitata alla carta intestata del ministro dell'istruzione. Noi votiamo contro ben sapendo che dopo questo decreto ne arriverà un altro altrettanto inutile per i cittadini, ma utile a sistemare gli amici degli amici", ha concluso. (Rin)