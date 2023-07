Campidoglio: Celli, ok in Aula ad assestamento di bilancio attenzione a sociale giovani e Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sociale, decoro urbano e verde, manutenzione stradale, scuole, attenzione alle fasce più deboli e in particolare ai giovani. Sono alcuni dei punti fermi dell'assestamento di bilancio che abbiamo approvato in Assemblea capitolina. Un lavoro proficuo della maggioranza consiliare, frutto della sinergia tra l'assessora Scozzese, la commissione bilancio e i Municipi. Tra le novità, sono state inserite risorse per garantire il trasporto pubblico agli under 18 e, su mia proposta, voucher sport da destinare ai ragazzi delle famiglie a basso reddito. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Con questa manovra - aggiunge - prevediamo fondi per interventi capillari per dare risposte puntuali e concrete alle richieste delle famiglie e dei Municipi, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita. Tra questi ad esempio, grazie al nostro impegno, nel Municipio V, abbiamo finanziato la manutenzione straordinaria presso la scuola di via Acqua Bullicante, l'adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare Bonafede e l'adeguamento della scuola Baracca con realizzazione asilo nido ex Zigo Zago. Nel Municipio VI, arrivano più fondi per il Teatro di Tor Bella Monaca, ma anche risorse in più, tra gli altri, per il recupero e l'adeguamento del Centro Formazione Professionale Sant'Antonio, il ripristino dell'immobile e dei campi di calcio di via Don Primo Mazzolari, la realizzazione del percorso pedonale dei marciapiedi di via Bolognetta. Anche nel Municipio VII, sono stati finanziati ad esempio la manutenzione degli edifici scolastici ed interventi per la sicurezza stradale. Per arrivare ancora al Municipio XIV con risorse per la manutenzione straordinaria scuola Bianchi, interventi di riqualificazione spazi interni mercato S. Igino Papa, la manutenzione straordinaria dell'asilo nido via Pietro Bembo e di Piazza Socrate, così come il completamento del Centro Anziani via Montebruno. Nel Municipio III abbiamo previsto fondi per il Parco dei Sassi". (Com)